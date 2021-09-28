В СКО водитель сбил отару овец

Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель трезв.

На трассе в СКО водитель Daewoo Nexia сбил отару овец. В результате наезда погибло 14 голов скота, передает zakon.kz.

Инцидент произошел днем 24 сентября на автодороге Петропавловск-Жезказган.

51-летний водитель Daewoo вместе с 41-летним пассажиром ехали со стороны Петропавловска в сторону района Шал акына. ДТП произошло близ села Явленка, в зоне действия дорожного знака "Перегон скота". Мужчины серьезных травм не получили, - говорится в информации полиции.

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Как сообщил начальник ОП Есильского района Ерлик Еслямбеков, согласно полученным результатам медицинского освидетельствования, водитель трезв.

По факту ДТП собран материал по части 1 статьи 610 КРК об АП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества” и для принятия решения передан в суд.

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