Министр Балаева рассказала о возвращении к оффлайн-формату работы

Балаева: Мы предпринимаем все усилия по возвращению к работе в данном формате.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева на площадке ASTANA MEDIA WEEK ответила на критику в адрес министерства касательно отсутствия доступа журналистов к пресс-конференциям и в здания госорганов, передает корреспондент zakon.kz.

Мировая пандемия привела человечество однозначно к новым реалиям, которые оказали влияние на все отрасли не только экономики, но и нашей повседневной жизни. Серьезно повысилась скорость и масштаб применения информационных технологий в бизнесе, образовании. Каждый столкнулся с новой незнакомой реальностью, которая уже изменила наши традиции и привычки. Наверное, это и есть преимущество новых реалий – возможность участвовать в мероприятиях онлайн, – сказала глава МИОР.

На этом фоне, отметила она, роль СМИ возрастает.

Министерство ключевой задачей видит исключение любых барьеров в работе журналистов и помощь в и профессиональной деятельности… Мы слышим критику в адрес министерства и меня лично в том, что касательно доступа к пресс-конференциям и в здания государственных органов. Я уверяю вас, что мы неравнодушны к этим вопросам и предпринимаем все усилия для возвращения к привычному для журналистов офлайн-формату. Чтобы были доступны все государственные органы, – заверила Балаева.

Напомним, что вчера заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в правительстве объяснил, почему в стране разрешены тои, конференции и выставки для вакцинированных, а для журналистов до сих пор стоит запрет на посещение здания правительства, обеих палат парламента и министерств.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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