Nur Otan и Союз писателей договорились развивать детскую литературу

Главная цель подписания меморандума – развитие культуры, усиление интеллектуального потенциала нации.

Партия Nur Otan и Союз писателей подписали меморандум о взаимном сотрудничестве и договорились о проведении первого совместного мероприятия – республиканского творческого конкурса для молодых писателей и поэтов "Ұлы дала".

В церемонии подписания приняли участие председатель Союза писателей, акын Улугбек Есдаулет, писатель Алибек Аскаров, акыны Несипбек Айтулы и Даулеткерей Капулы, а также депутаты Мажилиса Парламента, руководство партии Nur Otan.

Это знаменательный год для всей страны. За эти 30 лет мы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева заложили основы нашей государственности, очертили границы, определили главные направления внутреннего и внешнего развития. Под руководством главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева продолжаются политико-экономические реформы. Говоря о развитии страны, в центре внимания должны быть не только социально-экономические показатели, но и вопросы духовности. Ведь именно представители литературы и искусства олицетворяют главные ценности независимости, передают их суть подрастающему поколению, – сказал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

По его словам, главная цель подписания меморандума – развитие культуры, усиление интеллектуального потенциала нации, а также популяризация творчества современных писателей и поэтов путем проведения совместных мероприятий, направленных на стимулирование развития казахской литературы и поэзии.

Первый заместитель председателя партии подробно остановился на значении нынешнего конкурса "Ұлы дала" для молодых писателей и поэтов. Цель конкурса – распространение и поддержка произведений современных казахстанских авторов, отражающих идеи и ценности духовной модернизации общества и достижений страны за первые 30 лет Независимости, созидательной роли Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в укреплении государственности.

Конкурс проводится по 5-ти номинациям: "Проза", "Поэзия", "Драматургия", "Сценарий художественного фильма и телесериала", "Сочинение для детей". По каждой из них будет определено 3 призовых места. За первое место – 1 000 000 тенге, за второе место – 750 000 тенге, за третье место – 500 000 тенге. В конкурсе могут принять участие поэты, писатели, драматурги и сценаристы в возрасте от 18 до 40 лет.

Подписывая меморандум, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет отметил, что подобные конкурсы способствуют отбору и популяризации талантов. От лица всего сообщества писателей он поблагодарил руководство партии за поддержку деятелей искусства и культуры, а также молодых талантов.

За 30 лет наши достижения, результаты и победы, как мы преодолели кризис и застой, каких высот достигли – все это в основном в цифрах. Важно, чтобы творческие люди, воплощая поэтическим языком, представляли их народу как художественное произведение, которое, несомненно, навсегда останется в сердцах современников и потомков. Положением конкурса в пяти жанрах отмечены пять номинаций. Появилась номинация по сценарию телесериала, которой не было ранее. Кроме того, вы знаете, что этот год Указом Президента объявлен "Годом поддержки детского и юношеского чтения". В этой связи очень приятно, что и детской литературе посвящена специальная номинация. Если такая поддержка придаст импульс развитию детской литературы, если в мир придут любимые детьми произведения, если появится новая классика, то можно сказать, что совместный проект Nur Otan и Союза писателей достиг своей цели, – заявил Улугбек Есдаулет.

В свою очередь председатель конкурсной комиссии "Ұлы дала", известный писатель Алибек Аскаров подчеркнул, что даже если среди сотен материалов, попавших на конкурс, будет определено всего одно-два лучших произведения, то это будет большим успехом.

В ходе встречи депутат Мажилиса, председатель Республиканского общественного совета "Miras" при партии Nur Otan Жанарбек Ашимжан обратил внимание на пункты предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", посвященные духовности и культуре.

Было проведено два заседания республиканского совета "Miras", где Правительству было дано 28 конкретных предложений. Из них уже реализовано 25. Мы продолжаем работать в этом направлении. По трем нашим предложениям нужны изменения в законодательстве. Законопроекты поступят в декабре. Думаю, что после внесения изменений, мы также найдем решение в отношении дубляжа фильмов на государственный язык. Поэтому принятие меморандума сегодня, завтра получит свою достойную оценку в обществе, а включение новых номинаций будет способствовать решению вопросов, касающихся современной киноиндустрии, дубляжа, – добавил Жанарбек Ашимжан.

Подводя итоги встречи, первый заместитель председателя партии отметил высокую активность интеллигенции в общественной жизни. По его словам, в праймериз, которые партия провела в 2020 году, приняли участие более 350 писателей, публицистов, айтыскеров и журналистов. В рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan до 2025 года в стране будет построено 259 объектов культуры, отремонтирован 1241 культурный объект, проведена научная реставрация 150 объектов. За рубежом увеличится количество центров "Абай". Также партия обеспечит прозрачность в выделении средств в рамках ежегодного государственного социального заказа для 1500 деятелей культуры, искусства и науки. Еще одна новость – с этого года мы утвердили партийный проект "Ulttyq Mura" и приступили к комплексному проведению всех культурно-литературных мероприятий, – заключил Бауыржан Байбек.

Напомним, конкурс "Ұлы дала" ранее проводился в 2019 году. На рассмотрение жюри поступило более 700 произведений. Из них было отобрано 400 произведений, в 5 номинациях призерами стали 15 молодых талантливых писателей со всей страны. Из-за пандемии коронавируса за последние полтора года многие литературно-культурные проекты прекратились.

Условия конкурса будут опубликованы на сайте nurotan.kz и официальных аккаунтах партии в социальных сетях, а также на сайте аiqyn.kz и на странице "Ulttyq Mura" в Facebook.

Прием работ для участия в конкурсе будет осуществляться с 1 октября по 30 ноября. Поступившие работы будут публиковаться на сайте aiqyn.kz в рубрике UlyDala. Они будут рассматриваться конкурсной комиссией с 1 по 7 декабря. Церемония награждения победителей пройдет в столице в преддверии Дня Независимости Республики Казахстан.

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