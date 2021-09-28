Антикор Карагандинской области призвал повысить качество анализа коррупционных рисков

Одна из концептуальных позиций в противодействии коррупции – это персональная ответственность первых руководителей - аким.

Местные исполнительные органы Карагандинской области отнесены к среднему уровню коррупции, что в сравнении с другими регионами страны является самым низким. Тем не менее, работа по противодействию коррупции требует дальнейшего усиления и совершенствования.

По данным сайта акимата Карагандинской области, об этом говорили на очередном заседании региональной комиссии по вопросам противодействия коррупции.

Руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Карагандинской области Денис Шакенов рассказал о принимаемых мерах по предупреждению и пресечению коррупционных преступлений.

Глава ведомства дал оценку реализации проектов Antikor.Live и AdalKomek.

На заседании детально коснулись качества внутреннего анализа коррупционных рисков. Он проведен во всех областных управлениях и местных акиматах. Денис Шакенов высказал ряд замечаний и внес предложения по совершенствованию работы.

Также обсудили реализацию комплексного плана по продвижению антикоррупционной культуры.

Необходимо повысить качество и эффективность внутреннего анализа коррупционных рисков, исключить формализм при его проведении. За неисполнение либо слабое качество мероприятий по противодействию коррупции руководители госорганов и подведомственных организаций будут привлекаться к административной ответственности. Антикоррупционной службе законом дано такое право, - отметил Денис Шакенов. - Наша цель - в рамках противодействия коррупции расширить прозрачность деятельности госорганов, что в конечном итоге повысит уровень доверия граждан к власти.

В области приняли региональный план мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2021-2023 годы.

Аким области Женис Касымбек дал поручения по его исполнению, усилению антикоррупционной работы.

Всем взять на особый контроль профилактическую работу по недопущению любых проявлений коррупции. Одна из концептуальных позиций в противодействии коррупции – это персональная ответственность первых руководителей, - подчеркнул аким области.

На заседании комиссии о работе по противодействию коррупции отчитались акимы Сатпаева, Жезказгана и Абайского района.

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