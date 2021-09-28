Сколько будут стоить картофель, морковь и свекла в 2022 году

Представитель МСХ РК рассказал, какие меры принимают для недопущения ажиотажа с ценами на картофель в следующем году.

Сейчас картофелеводам Казахстана предлагается законтрактоваться вплоть до мая следующего года - положить картофель на хранение на собственных овощехранилищах, и тогда он будет доступен для населения по старой цене. На брифинге в СЦК директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов рассказал, какие меры принимают для недопущения ажиотажа с ценами на картофель в следующем году, передает корреспондент zakon.kz.

Надо отметить, что был рост цен на молодой картофель - это картофель нового урожая. Мы неоднократно объясняли, что картофель старого урожая был на рынках и его было достаточно по 200 тенге за килограмм. Единственное, это был старый картофель, и по товарному виду он, конечно, уступал молодому картофелю. Соответственно, на молодой картофель цена доходила до 500 тенге. При этом на рынке мы находили картофель за 320-340 или 400 тенге. Если сравнивать картофель в торговых сетях и на коммунальных рынках, то цена бросалась в глаза, - сказал Султанов.

При этом он отметил, что в основном на стоимость овощей влияют сезонность и импорт. Со своей стороны правительством предпринят ряд мер, чтобы не допустить повторения ситуации весны 2021 года.

Вместе с тем правительством приняты меры. Сейчас картофелеводам Казахстана предлагается законтрактоваться по картофелю вплоть до мая - по фиксированной цене положить его на хранение в собственных овощехранилищах, и тогда этот картофель будет доступен для населения по фиксированной старой цене. Получается, с учетом хранения в определенных условиях товарный вид не потеряется. Единственное, сейчас акиматам надо закупить в фонды этот картофель, заключить контракты с нашими картофелеводами. Министерством все условия созданы. Мы довели до акиматов списки картофелеводов. Можно сейчас закупиться, и тогда такой проблемы не будет. Вместе с тем все равно в мае у нас придет молодой картофель - это импортный, узбекский картофель. Но надо не считать среднюю температуру по больнице, а смотреть точечно. Картофель в период межсезонья в Казахстане будет, цена будет для него достаточная и приемлемая для всех категорий граждан, - пояснил представитель ведомства.

В целом, по словам директора департамента, в межсезонье с учетом контрактации и хранения на мощностях картофелеводов цена на картофель весной 2022 года будет варьироваться в пределах 250 тенге за килограмм, моркови и свеклы - в пределах 300 тенге.

В Казахстане картофель, в основном, производят в четырех регионах: Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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