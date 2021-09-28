Стало известно, куда ушел и чем занят Зидан

В мае 2021 года "Зизу" покинул мадридский "Реал".

Бывший футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан уже полгода находится вне футбола, передает zakon.kz.

В мае 2021 года "Зизу" покинул мадридский "Реал", после этого нигде не засветился. С тех пор прошло пять месяцев, как Зидан не возглавил ни один клуб. Ходили разные слухи о его новом месте работы в разных командах и в других сборных. По разным данным, Зидана назначали то в "Милан", то в "ПСЖ", а также в сборную Франции.

Но слухи исчезли так же стремительно, как и появились. Один из лучших тренеров мирового футбола сидит без работы, клубы Европы не ведут переговоры о заключении контракта. Почему?

Все просто – Зидан не собирается работать в сезоне-2021/22. Он взял год перерыва и собирается с мыслями по поводу будущего, о чем объявил изданию Libertad Digital.

Зинедин сейчас углубленно работает над своим новым проектом. Он открыл футбольную школу Zidane Five Club. Француз занят расширением этого бизнеса, поэтому все его мысли пока далеки от работы в клубах. Практически все свободное время Зидан посещает тренировки молодых игроков и раздает советы.

Еще Зизу просто отдыхает от тренерской деятельности, о чем не забывает писать на своей странице в Instagram. Спортсмен активно играет в сквош и много времени уделяет своей семье.

Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он начал свою карьеру в клубе "Канн" на позиции центрального полузащитника, позже выступал за "Бордо", но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются "Ювентус" и "Реал Мадрид", в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.

В качестве тренера он добился серьезных достижений, главным из которых является три титула чемпиона подряд в Лиге чемпионов с мадридским "Реалом".

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!