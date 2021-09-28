Илон Маск вновь стал богатейшим человеком мира

Миллиардер обогнал Джеффа Безоса.

Американский предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, занял первую строчку рейтинга богатейших людей, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Cостояние Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, что следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

На закрытие биржевых торгов понедельника состояние Маска оценивается в 203,4 миллиарда долларов, за сутки оно выросло на 3,8 миллиарда. При этом Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Первым, в августе 2020 года, стал Безос, а вторым - президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Его состояние преодолело отметку в 200 миллиардов долларов в июне.

В январе Маск уже обгонял Безоса, но удержаться на первой строчке ему не удалось.

Безос, чье богатство оценивается в 197,7 миллиарда долларов, занимает вторую строчку рейтинга. Третье место занимает Арно с состоянием в 175,7 миллиарда долларов, четвертое - основатель Microsoft Билл Гейтс (131 миллиард долларов), замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг (126,4 миллиарда долларов).

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