Токаев обратился к предпринимателям

Жду от вас понимания и активных действий - Токаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII Съезде Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Эпидемия, распространившаяся по всему миру, с прошлого года препятствовала развитию предпринимательства в нашей стране. В трудную минуту государство оказало всестороннюю поддержку сфере бизнеса. В рамках различных государственных программ было реализовано три пакета антикризисных мер на общую сумму 6,3 трлн тенге. Это позволило "переломить ситуацию" - восстановить экономическую активность и предпринимательскую инициативу. Мы не допустили резкого роста безработицы и массовых банкротств предприятий. По итогам восьми месяцев экономика нашей страны выросла на 3%. Государство продолжит оказывать поддержку бизнесу, - отметил президент.

Глава государства сообщил, что в 2022 году в рамках программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" будет выделено не менее 1 трлн тенге. В этот непростой период главная задача - найти баланс между мерами по охране здоровья людей и возобновлением полноценной предпринимательской активности. Он напомнил, что это возможно только за счет массовой вакцинации.

Сегодня, пользуясь случаем, лично обращаюсь к предпринимательскому сообществу: собственникам, руководству и сотрудникам. Речь идет о национальной безопасности нашей страны, о полноценном запуске экономики, восстановлении доходов граждан и самое главное - о здоровье наших близких. Казахстан имеет в своем распоряжении эффективные, безопасные и бесплатные вакцины. Жду от вас понимания и активных действий, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно остановился на ближайших задачах бизнеса и правительства. По его словам, стране нужна новая регуляторная политика. Предстоит переход от жесткого регулирования к стимулированию деловой активности бизнеса, саморегулированию и так называемому smart regulation.

По моему поручению в Мажилис Парламента внесен законопроект по внедрению регулирования "с чистого листа". Основными новеллами станут принцип one in two out, то есть отмена двух действующих требований при введении одного нового, создание Реестра исчерпывающих обязательных требований для недопущения избыточного регулирования, внедрение института регуляторной апелляции, то есть механизма внесудебного пересмотра неэффективных требований по жалобам предпринимателей, введение инструмента экспериментального правового режима для апробирования новых регуляторных механизмов. Закон должен быть принят до конца 2021 года. Всю подзаконную базу следует подготовить к внедрению этого принципа с 2023 года. Прошу правительство готовить ее в тесном сотрудничестве с Национальной палатой, - поручил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал создание современной предпринимательской экосистемы основным совместным приоритетом правительства и "Атамекен" в постпандемический период. Он полагает, что предстоит начать переход от прямой поддержки бизнеса к стимулированию качественных изменений в конкурентоспособности, эффективности и производительности предприятий.

Правительству совместно с "Атамекен" следует разработать новую стратегию развития МСБ, предусматривающую переход от прямой, по сути, безадресной, поддержки и субсидирования бизнеса к более рыночным инструментам и подходам. Давней и пока не решенной проблемой является то, что, несмотря на общий рост количества МСБ, сохраняется низкая доля средних компаний. А ведь именно они более устойчивы и конкурентоспособны. В связи с этим требуются новые регулирующие и стимулирующие меры для перехода малого бизнеса в категорию среднего. Поручаю правительству совместно с "Атамекен" до конца текущего года принять Концепцию развития МСБ до 2030 года, - заявил президент.

Глава государства считает, что развитие казахстанского содержания остается одним из приоритетов экономической политики нашей страны. Одной из важных задач дальнейшей индустриализации также является обеспечение доступным сырьем отечественных обрабатывающих предприятий.

Поэтому по поручению президента до конца года будет принят закон "О промышленной политике", который направлен на решение этой давней проблемы.

Как вам известно, на основе обращений бизнеса я принял решение о внедрении с 2023 года единого платежа из фонда оплаты труда. Общая нагрузка для микро- и малого бизнеса будет снижена с 34% до 25%. Теперь следует проработать возможность применения аналогичного механизма в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Мы должны упростить налоговое администрирование и дать возможность платить единый платеж с предпринимательской деятельности, включающий все налоги и внебюджетные платежи. Это также простимулирует выход бизнеса из "серой зоны". Прошу правительство совместно с "Атамекен" провести обстоятельную работу по совершенствованию действующих специальных налоговых режимов, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на важность продолжения активного внедрения цифровых решений во взаимоотношениях государства с бизнесом. С 1 июля запущена открытая интегрированная база данных для самостоятельной проверки налогоплательщиком контрагентов - Atameken Business Information Services.

Еще одним важным направлением цифрового развития является оцифровка информации о земельных участках, генеральных планах застройки, доступных мощностях, коммуникациях и так далее. Это ключевые факторы производства. Без них бизнес невозможен в принципе. Вместе с тем информация об этом - "тайна за семью печатями". На региональном уровне работа буксует по известным вам причинам. Главная причина - покровительство в пользу известных компаний, земли и преференции - именно им, как правило, малому и среднему бизнесу не дают работать. Прошу правительство рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании Комиссии по цифровизации. Каждый аким должен отчитаться. Нужны жесткая координация и контроль со стороны Правительства, - подчеркнул глава государства.

По его мнению, одновременно требуется активная "цифровая перезагрузка" и самого бизнеса. Более половины рабочих мест, конкретно 52%, в Казахстане уже сейчас подвержены высокому риску автоматизации.

К 2030 году почти треть рабочей силы будут составлять представители молодого поколения, владеющие цифровыми навыками и креативными способностями. Их нужно умело использовать. Правительству совместно с "Атамекен" следует определить долгосрочные направления для подготовки кадров, провести так называемый форсайт компетенций в 10- и 20-летнем горизонте, - сказал президент.

Самым главным пунктом своего выступления глава государства назвал курс на достижение углеродной нейтральности, к которой стремятся многие страны.

Казахстан - одна из самых энергоемких стран в мире. 70% энергобаланса составляет угольная генерация. Значение нефтегазового сектора никому объяснять не нужно. В то же время, оставаясь ответственным членом мирового сообщества, Казахстан объявил о стремлении к углеродной нейтральности к 2060 году. Очевидно, что это потребует от нас глубоких структурных технологических и экономических изменений. Они коснутся каждого. В этой связи правительство совместно с международными экспертами работает над Концепцией низкоуглеродного развития до 2060 года. В этой работе нам крайне важны взгляд и мнение отечественного бизнеса. Поэтому приглашаю Палату и все бизнес-сообщество принять самое активное участие в разработке проекта данной концепции, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления президент сказал, что все принятые конкретные решения в ходе съезда должны быть использованы правительством в практическом контексте. Как вновь подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, главный приоритет для государства - это развитие и укрепление малого бизнеса.

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