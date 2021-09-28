Извержение вулкана на канарском острове Пальма возобновилось

19 сентября вулкан начал свою активность.

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) возобновил извержение, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщают специалисты Института вулканологии Канар, вулкан приостановил извержение, однако специалисты не могли сказать - окончательно или же это временная передышка.В Twitter специалисты института разместили фотографии столба дыма извергающегося вулкана, подписав: "Изображения извержения несколько минут назад. Подтверждаются также выбросы лавы в главном конусе".

Позже появились и другие снимки извержения.

Вечером в воскресенье лава находилась в 1,6 километра от океана и продолжала медленно спускаться к нему.

Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли, более 450 зданий, большинство из них - жилые дома - уничтожены полностью. Разрушена колокольня церкви в Тодоке, несколько дорог. Эвакуированы более шести тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

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