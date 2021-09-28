Без чего невозможен бизнес, рассказал Токаев

Нужны жесткая координация и контроль - президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность продолжения активного внедрения цифровых решений во взаимоотношениях государства с бизнесом, сообщает zakon.kz.

Об этом президент заявил во время участия в VIII Съезде Национальной палаты предпринимателей.

Он отметил, что с 1 июля запущена открытая интегрированная база данных для самостоятельной проверки налогоплательщиком контрагентов.

Еще одним важным направлением цифрового развития является оцифровка информации о земельных участках, генеральных планах застройки, доступных мощностях, коммуникациях и так далее. Это ключевые факторы производства. Без них бизнес невозможен в принципе. Вместе с тем информация об этом – "тайна за семью печатями". На региональном уровне работа буксует по известным вам причинам. Главная причина – покровительство в пользу известных компаний, земли и преференции – именно им, как правило, малому и среднему бизнесу не дают работать. Прошу правительство рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании комиссии по цифровизации, – подчеркнул глава государства.

По словам президента, каждый аким должен отчитаться.

Нужны жесткая координация и контроль со стороны правительства, - заключил Токаев.

Читайте также:

Токаев обратился к предпринимателям

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!