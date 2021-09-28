Несовершеннолетнюю "закладчицу" задержали в Акмолинской области

У школьницы изъяли 230 таблеток опиумного анальгетика.

Акмолинскими полицейскими задержана несовершеннолетняя "закладчица", сообщает zakon.kz.

Школьницу задержали в ходе проведения областного оперативно-профилактического мероприятия "Заклад".

Девушка пыталась сделать тайник для лекарственного препарата, вызывающего зависимость. У нее изъято 230 таблеток опиумного анальгетика, рассказали в УПН ДП Акмолинской области.

Изъятый аптечный препарат пользуется популярностью у подростков и молодежи, так как считается средством для повышения уровня энергии и улучшения настроения. Проблема в том, что у молодежи сформировано убеждение, что зависимость от наркотиков формируется лишь при регулярном их употреблении, и наркоманом может считаться лишь тот, кто употребляет инъекционные наркотики. Однако, данное лекарственное средство является синтетическим опиатом героина, и его неоднократное употребление вызывает наркотическую зависимость. заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП подполковник полиции Виталий Гудыменко

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по статье 296 ч.2 УК РК. Назначена экспертиза.

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