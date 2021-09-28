Счетный комитет предложил Токаеву оптимизировать расходы бюджета

Председатель Счетного комитета также отчиталась о предварительных итогах отдельных аудиторских мероприятий.

Президент принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад о результатах предварительной оценки проекта республиканского бюджета на 2022-2024 годы.

Согласно информации Натальи Годуновой, оценка проведена по 9 приоритетным направлениям расходов за трехлетний период на сумму 3,2 трлн тенге, в том числе по запланированным на 2022 год средствам – на 1,2 трлн тенге. По итогам рассмотрения Счетный комитет предлагает оптимизировать расходы на 1,16 трлн тенге, из них 306,3 млрд тенге – в 2022 году. Отмечен ряд недостатков в процессе формирования бюджета и даны конкретные рекомендации по их устранению.

Председатель Счетного комитета также отчиталась о предварительных итогах отдельных аудиторских мероприятий.

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