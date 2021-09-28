Умер чемпион мира по футболу Роджер Хант

Скончался легендарный игрок команды "Ливерпуль" Роджер Хант.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" оплакивает кончину легендарного футболиста клуба Роджера Ханта, который умер после продолжительной болезни в возрасте 83 лет, сообщает zakon.kz.

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Роджер Хант скончался 28 сентября, - опубликовано пресс-службой "Ливерпуля".

В составе сборной Англии Хант стал чемпионом мира в 1966 году. За "Ливерпуль" он выступал с 1958 по 1969 год, забил 285 голов и до сих пор остается лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах Англии и вторым бомбардиром после Иана Раша за всю историю. В составе клуба Хант дважды стал чемпионом Англии, по разу - обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Хант пришел в "Ливерпуль" в 20-летнем возрасте из молодежной команды. За свои достижения он был удостоен рыцарского ордена Британской империи, за что болельщики всегда называли его "сэр Роджер".

Хант стал 15-м футболистом из золотой команды 1966 года, ушедшим из жизни. На данный момент из чемпионского состава сборной Англии в живых осталось семь человек: Бобби Чарльтон, Джордж Истхэм, Иан Каллаган, Терри Пэйн, Рон Флауэрс, Джефф Херст и Джордж Коэн. На домашнем чемпионате мира 1966 года Хант принял участие во всех шести матчах, в которых забил три гола. Всего за сборную Англии Хант провел 34 матча и забил 18 голов, - передает пресс-служба "Ливерпуля".

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