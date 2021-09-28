В Иле-Алатауском нацпарке тушат пожар

Приложение zakon.kz
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Предварительная площадь пожара составляет 5 га.
Пожар обнаружил летчик-наблюдатель РГКП "Казавиалесоохрана". 26 сентября в 13:30 он заметил возгорание в 6 выделе 12 квартала Каскеленского лесничества, сообщает zakon.kz.
В настоящее время в тушении пожара задействованы:
Предварительная площадь пожара составляет 5 га, в том числе 2 га, покрытые лесом.
28 сентября вертолет Ми-8 Казавиалесоохраны произвел 4 сброса воды с ВСУ. Также один раз была сброшена вода со стационарной емкостью с внешней навесной установки П1-00. Лесной пожар тушат рытьем траншеи и опрыскиванием водой из РЛО. пресс-служба Минэкологии РК
Тип лесного пожара низовой, устойчивый, средний. Очагов горения нет.
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