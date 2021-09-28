В Алматинской области бойцы СОБР эвакуировали людей из горящей гостиницы

Полицейские СОБР спасли из горящего здания гостиницы людей.

27 сентября сотрудники полиции из специального отряда быстрого реагирования в селе Каншенгель Алматинской области эвакуировали 30 человек из горящего здания, сообщает zakon.kz.

Находясь в командировке на охране общественного порядка, сотрудники СОБР около 03:10 увидели, что горит здание местной гостиницы, и незамедлительно начали спасать людей, - сказано на сайте Polisia.kz.

Обесточив здание, они нашли лестницу и в противогазах приступили к эвакуации жильцов через окно второго этажа.

- В то время, как огнеборцы тушили масштабный пожар, слаженные действия сотрудников полиции позволили эвакуировать из горящего здания гостиницы людей. Хозяин гостиницы поблагодарил стражей порядка за быструю, своевременную помощь. Что явилось причиной пожара, я не знаю, предположительно, произошло короткое замыкание, но на этот вопрос объективно сможет ответить только пожарно-техническая экспертиза, - рассказал командир взвода СОБР ДП Алматинской области Медет Булдыбаев.

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