Токаев принял министра культуры и спорта Раимкулову

Раимкулова сообщила президенту о работе над изменениями и дополнениями в законодательство по вопросам культуры и спорта.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности профильного ведомства в сферах культуры, спорта, туризма и архивного дела, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено о мероприятиях, приуроченных к 30-летию Независимости Республики и юбилеям видных деятелей культуры и искусства.

Актоты Раимкулова рассказала главе государства о работе студии "Казахфильм" им. Шакена Айманова и Государственного центра поддержки национального кино, а также о дополнениях, которые планируется внести в Закон "О кинематографии". По ее словам, в этом году предлагается оказать финансовую поддержку 42 кинопроектам, которые были одобрены экспертным советом и межведомственной комиссией.

Касым-Жомарту Токаеву представили сведения о подушевом финансировании творческих кружков и спортивных секций. В Казахстане действует порядка 22 тысяч творческих кружков и 126 тысяч спортивных секций с охватом 50 % детей и подростков страны.

Министр сообщила о работе над изменениями и дополнениями в законодательство по вопросам культуры и спорта.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития внутреннего туризма, цифровизации процессов в данной сфере. В настоящее время запущен ряд цифровых решений. Ведется проработка новых продуктов, таких как национальный туристский портал Kazakhstan.travel, Tourism online, View Project, система eQonaq, единый реестр гидов, а также модуль E-Shagym, который позволит туристам оставлять отзывы или жалобы при некачественном оказании услуг.

Президент также заслушал отчет о состоянии сотрудничества с ЮНЕСКО. На сегодняшний день в Списке Всемирного наследия Казахстан представлен десятью памятниками истории и культуры. Министерством ведется активная работа по включению в Списки ЮНЕСКО новых объектов материального и нематериального культурного наследия.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по данным направлениям.

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