Суд поставил точку в деле о хищениях в ТОО "АлТС"

Алмалинским районным судом установлен фактакт хищения чужого вверенного имущества, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В Алмалинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора подрядной организации и ответственных лиц ТОО "Алматинские тепловые сети" по факту присвоения и растраты вверенного чужого имущества, сообщает zakon.kz.

Судом установлено, что хищение чужого вверенного имущества, совершалось группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Действия производились по выписке счетов-фактур, без фактического выполнения работ, с целью извлечения имущественной выгоды, и причинявшие особо крупный ущерб государству. (ст.189, ч.4, п.2; ст.245, ч.3 УК РК). Судом установлено, что в июне 2017 года между подрядчиком и госорганом заключен договор на общую сумму 2 млрд 600 млн тенге Предметом договора являлось выполнение работ по ремонту, реконструкции магистральных теплопроводных сетей, отопительных сетей и оборудования. Срок выполнения работ составлял 9 месяцев.

Так, имея доступ к финансовой деятельности компании - подрядчика, а также контроль над объектом строительства, у подсудимого Р возник преступный умысел, направленный на хищение и растрату вверенного чужого имущества. Для этого подсудимый Р от имени подрядчика привлек и.о директора ТОО "Алматинские тепловые сети" - А., и инженеров Н., Б., Ж, то есть ответственных лиц со стороны государственного органа, которые подписывали фиктивные акты приемки выполненных работ на заведомо завышенную сумму, в которые входило не приобретенное и неустановленное оборудование, такое как: трубы, лотки, дисковые затворы, краны стальные для воды на объекте строительства.Таким образом, государству причинен ущерб в сумме 939 млн 535 тыс. тенге, - сообщает пресс-служба Алмалинского районного суда г. Алматы.

Подсудимые Р., А., Н., Б., Ж. в суде вину не признали, показали, что на выделенные средства полностью произвели реконструкцию объекта. Прокурор просил назначить наказание подсудимым от 7 до 8 лет лишения свободы. Суд признал виновными подсудимых Р., А., Н., Б., Ж в совершении преступлений согласно статьи 189 ч.4 п.2; статьи 245 ч.3 УК РК и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 8 лет в колонии средней безопасности.

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