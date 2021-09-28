Президент США Джо Байден ревакцинировался от COVID-19 вакциной Pfizer.

Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса вакциной Pfizer, став одним из первых ревакцинировавшихся американцев, сообщает zakon.kz.

По сообщению РИА Новости, на прошлой неделе медицинские власти Америки одобрили третью дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста.

Я знаю, что мне столько не дашь, но я уже старше 65-ти. Поэтому сегодня я получаю свою бустерную дозу, - заявил Байден на церемонии в Белом доме.

Под прицелом многочисленных телекамер президент снял пиджак и с видимым трудом закатал рукав рубашки до плеча. Он сообщил, что первая леди США также пройдет ревакцинацию, но позже.

Байден, которому 78 лет, получил две основные дозы вакцины Pfizer в декабре и январе – еще до вступления в должность президента США.

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