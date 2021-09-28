Токаев выступил на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

Президент подтвердил решимость Казахстана добиться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Текст выступления Касым-Жомарта Токаева:

Уважаемый господин Президент, уважаемый господин Генеральный секретарь, Дамы и господа!

Благодарю Вас, господин Президент, за созыв столь важного заседания.

Сегодня человечество продолжает страдать от воздействия COVID-19. Вирус показал, насколько уязвимо и не подготовлено человечество.

Несмотря на то, что вирус во многих отношениях является разрушительным, он не угрожает реальному выживанию человечества. Однако он стал тревожным сигналом о необходимости наращивания наших совместных усилий против действительно реальной угрозы ядерного оружия.

Продолжающееся ускорение ядерных программ в некоторых странах в сочетании с постоянной террористической угрозой увеличивает риски применения оружия судного дня.

Тем не менее отрадно, что недавно мы стали свидетелями определенных положительных сдвигов:

вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия;

вновь запущены переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном;

продлен новый договор СНВ;

принято Совместное заявление США и России о стратегической стабильности.

Конечно, доктрина гарантированного взаимного уничтожения означает, что ядерные державы вряд ли в ближайшее время откажутся от своих арсеналов.

Поэтому скептики могут возразить, что, заявляя о стремлении построить до 2045 года мир, свободный от ядерного оружия, мы выдаем желаемое за действительное.

Наш же исторический опыт говорит об обратном.

В этом году исполнилось 30-лет с момента, когда Казахстан принял решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от четвертого по величине ядерного арсенала.

Пятнадцать лет спустя государства Центральной Азии объявили свой регион зоной, свободной от ядерного оружия. Это первая безъядерная зона, которая полностью расположена в Северном полушарии.

Обстоятельства и стратегические подходы могут стремительно меняться, так как ядерное оружие - это политический выбор.

Господин Президент!

Я хочу вновь подтвердить решимость Казахстана добиться скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В качестве положительного момента хотел бы отметить, что Казахстан продолжает использовать преимущества отказа от ядерного оружия во имя человеческого прогресса.

Договор о нераспространении ядерного оружия проводит грань между законным использованием ядерной энергии в гражданских целях и распространением ядерных вооружений. Ядерная энергия становится все более актуальным источником низкоуглеродной энергии.

В Казахстане проводится комплексное технико-экономическое обоснование развития собственной атомной промышленности.

Дамы и господа!

Построение мира, свободного от ядерного оружия, остается приоритетом политики моего правительства.

За последние тридцать лет это устремление сделало Казахстан участником глобального антиядерного движения. Оно стало частью нашей национальной идентичности.

Мы готовы вместе с вами и впредь прилагать свои усилия во имя дальнейшего разоружения и нераспространения.

Спасибо!

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