В автобусах Алматы 178 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок

В общественном транспорте за несоблюдение масочного режима оштрафовали 178 человек.

В Алматы продолжаются проверки общественного транспорта на предмет недопущения распространения COVID-19 и санитарного состояния подвижного состава. Мониторинговые группы установили, что большинство пассажиров общественного транспорта игнорируют требования санитарных врачей и отказываются надевать маски, сообщает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы городского акимата, с 28 июля по 27 сентября выявлены нарушения в 913 единицах городского транспорта. Представители мониторинговых групп проверяют наличие защитных масок не только у пассажиров, но и у водителей.

Всего за время проверок за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте привлечены к административной ответственности 178 человек и одно предприятие по статье 425 ч.1 КоАП РК. Также мониторинговой группой Турксибского района были проведены проверки в аэропорту Алматы и на ЖД-вокзале "Алматы-1". В ходе проверок выявлено 12 нарушений со стороны физических лиц, составлены протоколы, - передает пресс-служба акимата.

В акимате отметили, что на 20 алматинских предприятиях общественного транспорта перед выпуском на линию проводятся влажная уборка и дезинфекция транспортных средств. Создан запас дезинфицирующих средств, достаточный для обеспечения бесперебойной обработки подвижного состава.

Санитарные врачи предупреждают, что жителям Алматы следует ответственно относиться к своей безопасности, так как, по данным эпидемиологических расследований, среди основных мест заражения коронавирусом в 19% случаев является общественный транспорт.

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