В гимназии Караганды учитель не отпустила ребенка в туалет во время урока

Ученик карагандинской гимназии обмочился прямо во время урока.

В гимназии города Караганды учитель не отпустила ребенка во время урока в туалет. Ребенок долго терпел, а потом обмочился. Отдел образования Караганды начал служебную проверку, передает zakon.kz.

Случай произошел 27 сентября в гимназии № 1 города Караганды. Информацию о случившемся в соцсети распространила мама ребенка. Женщина сообщила, что учитель не пустила ее сына в туалет во время урока. Ребенок терпел, сколько мог, а потом обмочился. При этом педагог не сказала матери о случившемся, а лишь попросила привезти сухие вещи.

В отделе образования Караганды на жалобу отреагировали и заявили, что подобное поведение учителя недопустимо.

Считаем произошедшее вопиющим случаем отсутствия гуманного отношения к детям и несоблюдения педагогической этики. В гимназии проводится служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности, - сообщили в отделе образования Караганды.

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