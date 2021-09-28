Путина обвинили в намеренном выборе красивой переводчицы для встречи с Трампом

Экс-советник Трампа по РФ Стефани Гришэм считает, что в российскую делегацию специально взяли в переводчики красивую брюнетку, чтобы отвлечь президента США.

Президента Российской Федерации Владимира Путина заподозрили в манипуляции на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году, сообщает zakon.kz.

Экс-советник Трампа по РФ Стефани Гришэм считает, что в российскую делегацию специально взяли в переводчики красивую брюнетку, чтобы отвлечь президента США, передает РИА Новости.

Когда началась встреча (советник. - Прим. ред.) Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента. Стефани Гришэм

Ситуацию прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, отбором переводчиков на переговоры с участием президента РФ занимается МИД России. Сам глава государства не участвует в этом процессе.

В МИД РФ с иронией заметили, что теперь им известно, о чем думают американцы на встрече с Путиным.

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