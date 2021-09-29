Стрелявшего в Рейгана преступника освободят в США

Против полного освобождения виновного выступил представители президентского фонда Рональда Рейгана. По их словам, Хинкли до сих пор представляет угрозу для общественности.

В июне 2022 года с американца Джона Хинкли, который в 1981 году совершил покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана, снимут все ограничения, передает zakon.kz.

Об этом сообщил федеральный судья столичного округа Колумбия Пол Фридман, пишет ТАСС.

Против полного освобождения виновного выступил представители президентского фонда Рональда Рейгана. По их словам, Хинкли до сих пор представляет угрозу для общественности.

30 марта 1981 года Джон Хинкли выстрелил в 40-го президента США Рональда Рейгана. Пуля, зацепив ребро, застряла в легком. Сотрудники охраны втолкнули президента в лимузин и увезли, а Хинкли был сначала блокирован, а потом задержан.

Рассмотрев дело, суд признал преступника невменяемым и отправил его в психиатрическую лечебницу. В начале 2000-х ему разрешили встречаться с родителями, а в 2016 году его выписали из больницы и разрешили жить в доме матери в штате Виргиния.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!