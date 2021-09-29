"Бла-бла-бла" - Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров

По итогам трехдневного саммита в Милане участники, включая Грету Тунберг, представят совместную декларацию ко всемирному климатическому саммиту.

Восемнадцатилетняя шведская активистка Грета Тунберг, выступая на саммите Youth4Climate в Италии, раскритиковала мировых лидеров, обвинив их в пустых обещаниях относительно перспектив предотвращения глобального потепления, сообщает zakon.kz.

Она обозначила их разговоры, как "бла-бла-бла", передает The Guardian.

Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Углеродная нейтральность к 2050 году. Бла-бла-бла... Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях. Грета Тунберг

Помимо Греты Тунберг, сотни других молодых людей со всего мира принимают участие в саммите Youth4Climate. Он проводится итальянским правительством, партнером Великобритании в проведении COP26 (Конференция ООН по изменению климата).

Конечно, нам нужен конструктивный диалог. Но у них было 30 лет "бла-бла-бла", и куда это нас привело? Мы все еще можем это изменить — это вполне возможно, но потребует немедленного, резкого ежегодного сокращения выбросов. Но не в том случае, если все будет продолжаться так, как сегодня. Преднамеренное бездействие наших лидеров - предательство по отношению ко всем нынешним и будущим поколениям. Грета Тунберг

По итогам трехдневного саммита в Милане участники, включая Грету Тунберг, представят совместную декларацию ко всемирному климатическому саммиту в ноябре в Глазго. Причем представитель президента США по вопросам климата Джон Керри отмечал, что развитые экономики в состоянии собрать запланированные 100 млрд долларов для поддержки бедных стран мира в борьбе с глобальным потеплением.

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