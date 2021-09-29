Google отключила Android на миллионах смартфонов

Это относится к пользователям устройств, работающих на Android 2.3.7 Gingerbread и более ранних версий.

27 сентября, компания Google отключила от своих сервисов смартфоны на Android версии 2.3.7 и более старших, сообщает zakon.kz.

Так, пользователи потеряли доступ к таким сервисам как YouTube и Gmail если не обновили ОС, либо не приобрели более современные устройства, говорится на сайте компании.

Это относится к пользователям устройств, работающих на Android 2.3.7 Gingerbread и более ранних версий. В связи с этим нововведением доступ к сервисам Google потеряет от 6 до 9 миллионов смартфонов.

В ином случае в Google предлагают пользоваться сервисами через браузер (mail.google.com для Gmail, m.youtube.com для YouTube и так далее).

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