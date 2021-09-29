Врач рассказала о влиянии COVID-19 у женщин на шансы забеременеть

Врач подчеркнула, что сделанная вакцина от COVID-19 не оказывает негативного влияния на подготовку к процедуре искусственного оплодотворения.

У перенесших коронавирусную инфекцию женщин возможность забеременеть, в том числе при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), снижается, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

К такому выводы врачи пришли, проанализировав данные пациенток, переболевших COVID-19, до болезни (по предыдущим протоколам ЭКО) и после. Анализ показал, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит "к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста (после 37 лет)".

Вместе с тем специалист по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина подчеркнула, что сделанная вакцина от COVID-19 не оказывает негативного влияния на подготовку к процедуре искусственного оплодотворения. Она назвала беспочвенными опасения некоторых специалистов о том, что вакцинация в период подготовки к ЭКО может дать дополнительную нагрузку на иммунную систему и вызвать отторжение эмбриона. В этой связи высказывалось мнение о том, что вакцинироваться следует минимум за три месяца. Специалист подчеркнула, что эти опасения не подтверждены и не проверены клиническим путем.

Она также добавила, что вынашивать ребенка стоит через две-три недели после введения второго компонента вакцины, когда сформируется полноценный иммунитет против вируса. При этом она рекомендовала не переносить беременность на более поздний срок, поскольку противовирусный иммунитет может быть непродолжительным.

В свою очередь Долгушина рекомендовала парам, в которых мужчина перенес коронавирусную инфекцию, обратиться к врачу-андрологу при сложностях с зачатием. Он подберет курс препаратов длительностью 2,5-3 месяца, так как именно три месяца необходимы, чтобы организм мужчины начал новый курс цикла производства сперматозоидов. Однако, подчеркнула она, порой лекарственная терапия не помогает, и мужчине следует обратиться к врачу-репродуктологу.

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