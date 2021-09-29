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Токаев назначил новых членов Центральной избирательной комиссии

Фото: Акорда 29 сентября 2021, 08:09

Токаев назначил двух членов Центральной избирательной комиссии.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новых кадровых назначениях, сообщает zakon.kz.

Текст документа был опубликован на официальном сайте Акорды.

Указом главы государства: Мустафина Сабила Сапаровна назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан; Петров Константин Викторович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

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