Токаев назначил новых членов Центральной избирательной комиссии

Приложение zakon.kz
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Токаев назначил двух членов Центральной избирательной комиссии.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новых кадровых назначениях, сообщает zakon.kz.
Текст документа был опубликован на официальном сайте Акорды.
Указом главы государства: Мустафина Сабила Сапаровна назначена членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан; Петров Константин Викторович назначен членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, - говорится в сообщении.
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