Более 6,5 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса

1 - м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 594 542 человека.

По данным на 28 сентября, более 6,5 млн казахстанцев прошли полный курс вакцинации от Covid-19, то есть получили два компонента вакцины, сообщает zakon.kz.

В Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 594 542 человека, вторым компонентом - 6 500 573.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 29 сентября 2021 года

26.09.2021 г. зафиксировано 220 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 408 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 75 536, летальных случаев - 4817, выздоровевших - 62 200.

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