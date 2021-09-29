Казахстан за 30 лет: пример мира и стабильности

Вопреки ожиданиям различных скептиков Казахстан сумел войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств.

За исторически короткий срок Казахстан успел продемонстрировать немало инициатив, получивших признание на мировой политической арене. О самых важных достижениях страны читайте в материале zakon.kz.

Вопреки всем ожиданиям различных скептиков республика сумела войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств. Казахстан наладил тесные взаимоотношения с соседними странами, и это несмотря на имевшиеся на заре независимости территориальные споры. Объединил под своей "крышей" представителей 140 народностей в одну единую ментальность под названием "казахстанец". Всегда протягивал руку помощи нуждающемуся, даже в самые сложные для себя периоды. Достиг высокого уважения среди различных международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Являлся участником многих региональных и международных инициатив. И этот список можно продолжать и продолжать.

Путь решения пограничных споров

На первых парах существования как суверенного и независимого государства Казахстан приступил к выстраиванию четкой внешнеполитической модели, основанной на партнерстве, мирном сосуществовании и развитии и взаимном уважении интересов каждого.

Как отмечал в своей книге "Эра независимости" Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев: "Казахстан в силу своего геополитического положения и экономического потенциала не вправе был замыкаться на узко региональных проблемах. Будущее Казахстана – и в Азии, и в Европе, и на Востоке, и на Западе. Взаимопонимание между Востоком и Западом зиждется на знании особенностей друг друга и содержит в себе огромные возможности, которые предстоит обратить во благо наших стран и народов. Проводя именно такую политику, я был убежден, что мы сможем исключить какие-либо проявления угрозы для безопасности Казахстана".

Мы провозгласили миролюбивый характер внешней политики Республики Казахстан, подтвердили принцип нерушимости границ и отвергли войну как средство достижения целей, указали на стремление Казахстана найти свое уникальное место в мировой экономике и на геополитической карте Евразии. Стратегия определила важнейшие направления казахстанской внешней политики: СНГ – новые независимые государства; Азиатско-Тихоокеанский регион – Восточная и Юго-Восточная Азия; азиатское, европейское и американское направления – соответственно, Ближний и Средний Восток, Европа, США и Латинская Америка. Самое сильное качество казахстанской внешней политики с первых лет суверенитета – это четкое понимание связи между современной дипломатией и историческим прошлым, - подчеркивал в своей книге Нурсултан Назарбаев.

Основываясь на своем убеждении Первый Президент Казахстана и представители казахстанской дипломатии того периода, наряду с выстраиванием собственной модели внешней политики, в первую очередь сделали акцент на процессе демаркации и делимитации границ, без которого о мирном существовании не могло быть и речи. Благодаря их усилиям к 2005 году Казахстан смог решить все спорные моменты и утвердиться в своих границах. К слову, на постсоветском пространстве это удалось сделать немногим.

Ввиду имеющегося в то время еще тлевшего конфликта пограничных споров, который остался в наследие от СССР, Казахстан первостепенно начал решать свои территориальные проблемы именно с Китаем.

Переговорный процесс с Китаем Казахстан начал с принятого в 1992 году Постановления правительства "О переговорах по взаимному сокращению вооруженных сил и укреплению доверия в военной области в районе казахстанско-китайской границы и пограничным вопросам между РК и КНР". И уже в апреле 1994 года удалось подписать первый документ, регламентирующий положения сторон, – Соглашение о казахстанско-китайской государственной границе. Но работа на этом не остановилась. Полностью удалось урегулировать все споры и согласовать позиции лишь к 1998 году, когда сторонами был подписан дополнительный и окончательный документ.

Достичь соглашения с китайской стороной было нелегко, ведь Пекин по многим спорным вопросам не желал идти молодому государству на уступки, и лишь авторитет Первого Президента страны позволил прийти к единому знаменателю.

В одном из своих интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавлявший в тот период внешнеполитическое ведомство страны, отметил, что "обмен площадями не привел к уменьшению общей территории Казахстана. Решение территориального вопроса с Китаем было юридически корректным и политически обоснованным".

С самого начала мы заявили китайской стороне, что о передачи всех земель переговоры вестись не будут. Нужно искать компромисс, опираясь на Чугучакский протокол 1864 года и другие документы, а также на сложившиеся реалии. Абсолютно убежден в том, что достигнутые договоренности полностью соответствуют национальным интересам Казахстана, - говорил тогда Касым-Жомарт Токаев.

Вторым по сложности являлся процесс переговоров по пограничным спорам с Узбекистаном. В этом вопросе определенные скептики из числа экспертов с мировым именем, а также отдельно взятые политики как на Западе, так и в России, и вовсе предрекали Казахстану неудачу. В лучшем случае – отсутствие договоренностей и "замороженный конфликт", а в худшем – прямую политическую конфронтацию. Однако этому не суждено было сбыться.

Казахстанской дипломатии при непосредственном участии Первого Президента страны буквально за несколько лет удалось провести демаркацию 200-километрового участка спорных территорий и к 2002 году подписать ряд документов, четко определяющих линии границ двух государств. Далее по такому же сценарию были подписаны соглашения и с Туркменистаном, и с Кыргызстаном.

Титанических усилий казахстанской дипломатии стоили достигнутые договоренности по демаркации границ с Россией. Хотя, казалось бы, в чем могут быть проблемы. Основным камнем преткновения стало фактическое отсутствие правовой и юридической закрепленности территорий между государствами в период существования СССР. Масло в огонь подливали и различные политические элементы, откровенно желающие поссорить два государства.

Спасением стал прагматизм, присущий команде Первого Президента Казахстана, которой все же удалось за счет поиска компромиссов и других системных уступок добиться необходимого результата. И как итог – 18 ноября 2005 года в Москве Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным подписан документ о казахстанско-российской границе.

Добившись документального и юридического признания своих границ, Казахстан продемонстрировал всему миру не только силу собственной дипломатии, но и приверженность достигать договоренностей любой сложности только с позиции мирного урегулирования, чем и заслужил уважение со стороны мирового сообщества.

Уникальная модель межнационального согласия

Основным залогом внутриказахстанской стабильности многие эксперты называют созданную в Казахстане еще на заре независимости уникальную модель межнационального согласия.

Как отмечал Первый Президент Казахстана: "В смутное время распада Союза ССР Казахстан сформулировал три основных принципа внутренней политики – мир, согласие и консолидация. Воплотить их в жизнь неизмеримо сложнее, чем провозгласить, но факты говорят сами за себя: наша молодая страна стала родиной для представителей 126 национальностей (по переписи 1989 года)".

В то время как многие жители бывших прибалтийских республик после их выхода из СССР не получили гражданства и были лишены основных политических прав, мы последовательно утверждали политическое и гражданское равенство всех казахстанцев независимо от этнического происхождения и степени владения государственным языком. Принимая 10 декабря 1991 года присягу на верность своему народу, я объявил, что выборы положили начало формированию братского сообщества казахов, русских, украинцев, корейцев, немцев и других этносов – то есть всех, кто единой командой решил пробивать себе дорогу в здоровое будущее нашей республики, - писал Нурсултан Назарбаев.

Казахстан этнически и религиозно разнообразен. По данным Министерства информации и общественного развития Республики, сегодня в стране проживают представители 140 различных этнических групп и свободно действуют почти 4000 религиозных организаций, представляющих 18 религиозных конфессий.

Крупнейшую этническую группу составляют казахи (68,5%). Среди других национальностей: русские (18,9%), узбеки (3,3%), уйгуры (1,5%), украинцы (1,4%), немцы (1,0%), корейцы (0,6%).

Самыми малочисленными и редкими народами, проживающими на территории Казахстана, являются алеуты, абазины, вепсы, долганы, ижорцы, коми, крымчаки, ливы, манси, нанайцы, ненцы, негидальцы, нивхи, орочи, рутульцы, селькупы, тувинцы, удэгейдцы, ульчи, цахуры, чуванцы, чукчи, эвенки и японцы.

Среди представителей европейских народов, проживающих в Казахстане, есть австрийцы, англичане, голландцы, французы, испанцы, шведы, чехи и итальянцы. Есть и доля представителей Американского континента – американцы и кубинцы.

Большинство населения – мусульмане (около 70%). Еще 26% – христиане.

С целью гармонизации межнациональных отношений в 1995 году по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в стране была создана Ассамблея народа Казахстана. Она состоит из различных этнокультурных объединений и избирает в Парламент страны девять членов. Стоит отметить, что Ассамблея народа Казахстана активно участвовала в подготовке ряда законопроектов: "Об общественных объединениях", "О культуре", "О языках в Республике Казахстан" и других. Возрос и международный авторитет Ассамблеи.

По опыту Казахстана аналогичные общественные структуры созданы в ряде стран СНГ. Мировое сообщество с большим вниманием изучает казахстанский опыт. За рубежом проведены крупные международные конференции о роли Ассамблеи в жизни многонационального населения республики.

Казахстанский опыт получил высокую оценку международных экспертов. В свое время Генеральный секретарь ООН Коффи Аннан назвал Казахстан "примером межнационального согласия, стабильного и устойчивого развития для других государств мира".

Кроме того, каждые три года Нур-Султан принимает съезд лидеров мировых и традиционных религий для обсуждения глобальных проблем межкультурного и межцивилизационного диалога в мире. Созданы равные возможности и условия для всех граждан страны, независимо от национальности и вероисповедания.

Проводя последовательно и глубоко продуманную внутреннюю политику в этом направлении, вопреки многим экспертным прогнозам и ожиданиям удалось предотвратить межэтническое противостояние, пресечь раздоры, не допустить эскалации внутренней напряженности и тем самым проложить многонациональному народу Казахстана мирный путь в общее будущее. К слову, именно тогда и стала зарождаться единая на все проживающие в стране этносы ментальность под названием "казахстанец".

Особенности внешней политики

Сейчас уже сложно представить мировую политику без участия казахстанских дипломатов. Но так было не всегда. В период существования СССР за международную линию страны в основном отвечала Россия, а обретя независимость, Казахстану начал выстраивать внешнеполитический курс практически с нуля. Но несмотря на все сложности, Казахстану удалось достичь международного признания.

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) 22 октября 2020 года: "За период независимости Казахстан превратился в стратегически важного игрока на мировой арене и бесспорного лидера в регионе Центральной Азии. Отказ Казахстана на заре Независимости от четвертого в мире запаса ядерного оружия способствовал укреплению доверия со стороны крупнейших мировых держав, обеспечил доброжелательное отношение мирового сообщества к молодому государству и способствовал превращению Республики Казахстан в одного из лидеров глобального антиядерного движения. В 2015 году по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия".

Казахстан развивает многостороннюю и мирную внешнюю политику и установил дипломатические отношения со 183 государствами мира. Наша страна входит в состав и углубляет сотрудничество в ключевых межправительственных организациях, созданных международным сообществом для достижения общих целей в политической, экономической, социальной, научно-технической и культурной областях – таких как ООН, ОБСЕ, Всемирная торговая организация, Организация исламского сотрудничества, СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, - заявил тогда президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что благодаря активной внешнеполитической деятельности и международным инициативам Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Казахстан сыграл ключевую роль в создании таких организаций как Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС и Тюркский совет. Казахстан первым среди стран СНГ провел саммит ОБСЕ и Всемирную выставку ЭКСПО.

По состоянию на сегодня, благодаря избранному внешнеполитическому курсу, Казахстан многие эксперты называют прототипом ООН в Центральной Азии и главным "миротворцем" региона.

И не мудрено, так как именно Казахстан после распада СССР и начала гражданской войны в Таджикистане одним из первых предложил свою помощь. Тогда на афганско-таджикской границе наряду с миссиями других стран СНГ нес службу казахстанский сводный батальон.

В 2000-х годах в составе сил международной коалиции казахстанские военные принимали участие в международной операции в Ираке. Занимались вопросами разминирования, тем самым оказывали помощь мирному населению, а с 2018 года казахстанские военные несут службу в составе большого индийского батальона в Ливане под эгидой ООН.

По инициативе Первого Президента Казахстана, с целью оказать содействие в прекращении боевых действий в Сирии, которые шли с 2011 года, и проведения мирных переговоров между противоборствующими сторонами была предоставлена "Астанинская площадка". С января по октябрь 2017 года в столице Казахстана состоялись семь международных встреч по сирийскому урегулированию. Всего было проведено более двенадцати таких встреч.

В 2010 году Казахстан стал первой страной в СНГ и Центральной Азии, которая возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2017-2018 годах председательствовал в Совете Безопасности ООН. Сделав тогда выбор в пользу Казахстана, члены ООН выразили поддержку глобальным инициативам Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в особенности в области антиядерного разоружения, противодействия международному терроризму, а также обеспечения мира и безопасности, нашедших свое отражение в Манифесте "Мир. XXI век".

Казахстан также активно участвует и в гуманитарных программах, как по линии международных организаций, так и в двустороннем формате. К примеру, на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире казахстанская сторона активно предоставляла гуманитарную помощь своим соседям по региону, и в первую очередь Кыргызстану и Таджикистану. Кроме того, Казахстан предлагал свою помощь Китаю и России, когда ситуация в этих странах резко ухудшалась.

После ухудшения обстановки на территории Афганистана Казахстан в числе передовиков бросился тушить "пожар". Активизировал неформальные переговоры с новой афганской властью, чтобы не допустить роста социально-гуманитарной напряженности и выразил готовность оказать всевозможную помощь афганскому населению. Разместил у себя на территории специалистов миссии ООН в Афганистане. Является активным участником всесторонних переговоров с региональными игроками по скорейшему урегулированию ситуации.

За годы независимости Казахстану удалось выработать свою уникальную концепцию внешней и внутренней политики и тем самым укрепить позиции на международной арене. Кроме того, Казахстан вносит весомый вклад в формирование и реализацию глобальной и региональной повестки дня в области безопасности, сотрудничества и развития.

Олег Васильев

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