Какие услуги казахстанцам обходятся дороже всего

Продовольственные товары подорожали на 3,1%.

Аналитики рассказали, сколько тратят казахстанские семьи на платные услуги, сообщает zakon.kz.

В исследовании Finprom.kz отмечается, что наибольший объем расходов домохозяйств на платные услуги пришелся на сегмент транспорта и связи - 37,3 тыс. тг за второй квартал.

На коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт казахстанцы потратили в среднем 34,5 тыс. тг на домохозяйство - сразу на 19,8% меньше, чем в предыдущем квартале. Именно в этом сегменте отмечено наибольшее сокращение расходов, - отмечено в сообщении.

Еще 16,6 тыс. тг ушло на образование и здравоохранение - минус 3,6% к прошлому кварталу. Услуги по пошиву одежды, ремонту и чистке одежды и обуви, а также ремонту и реставрации мебели, бытовых приборов и оборудования составили 1,7 тыс. тг - минус 9,1% за квартал.

Зато затраты на рестораны и кафе, услуги гостиниц, а также услуги по организации досуга и культуры увеличились сразу на 40,4%, до 7,1 тыс. тг за квартал.

В целом за 2020 год расходы на платные услуги составили 379,9 тыс. тг в среднем на одно домохозяйство - на 16,5% меньше, чем в "докоронакризисном" 2019 году.

Практически по всем видам услуг ожидаемо наблюдалось сокращение расходов. Исключение составили расходы на услуги связи - плюс 5,7%, до 76,6 тыс. тг.

В свою очередь расходы на коммуналку, содержание и ремонт жилья сократились на 0,5%, а на транспортные услуги - сразу на 25,3%, что вполне оправданно с учетом повсеместных "ковидных" ограничений и локдаунов.

Что касается роста цен в секторе, платные услуги вносят наименьший вклад в инфляцию. Так, цены на потребительском рынке РК во втором квартале текущего года выросли на 2,3% относительно первого квартала, и на 7,4% - относительно второго квартала годом ранее. В то же время стоимость платных услуг выросла лишь на 1,4% за квартал и на 4,9% за год.

Продовольственные товары подорожали на 3,1% за квартал и сразу на 9,9% за год, непродовольственные - на 2,3% за квартал и на 6,6% за год.

Среди платных услуг заметно подорожали услуги санаториев - сразу на 4,5% за квартал и 8,5% за год. Незначительно выросла стоимость содержания жилья (на 0,4% за квартал и 1,3% за год).

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