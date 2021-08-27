О религиозном фанатизме рассказал эксперт

Религиозный фанатизм - как угроза национальной безопасности.

О религиозном фанатизме рассказал руководитель молодежного комитета АФГ ОО "Народная партия Казахстана", магистр гуманитарных наук, религиовед, эксперт информационно-разъяснительной группы города Алматы Әліп Тұрсынғали, сообщает zakon.kz.

По словам Маоии-Луизы фон Франц "Люди, находящиеся в состоянии одержимости, будь это религиозный, политический фанатизм или что-то еще, часто быва­ют очень бледными. Они выглядят так, словно им действительно не хватает крови. А им и в самом деле не хватает крови в том смысле, что они не испытывают ни теплых чувств, ни нормальных человеческих эмоций. У таких людей нельзя вызвать смех, с ними даже нельзя вступить в дружеские отношения. Фанатизм истощил их жизненные силы. Поэтому они не могут получать наслаждение от жизни. У них нет личной жизни, не бывает даже коротких моментов радости, потому что они не умеют радоваться жизни."

Религиозным фанатиком никогда не станет человек, который самокритичен. Не каждый человек будет вестись на то, что ему проповедуют. Не каждый будет адептом и слепо во что-то верить, иначе мы бы сейчас наблюдали шквал таких фанатиков. Начнем с того, что фанатизм – это форма мировоззрения. Особенно явственно он проявляется в сектантстве, для него характерно преобладание эмоционального над рациональным, - сказал эксперт.

Существует несколько типов акцентуаций, которые выступают благоприятной основой для развития фанатизма;

1) демонстративный (истерический);

Носитель этой акцентуации всегда стремится быть в центре внимания, всячески обратить его на себя, вся его деятельность подчинена этой цели. На основе данной аномалии характера развивается такой тип фанатика, который выставляет напоказ свою религию, всячески о ней заявляет, но внутренне не следует основным ее требованиям.

2) дистимичный (шизоидный);

Это замкнутые люди со слабо выраженными эмоциями и большей частью пребывающие в хмуром настроении. Человек с таким характером погружен в религию, но заботится лишь о самом себе и не замечает, как его поступки отражаются на окружающих его людях.

3) возбудимый (эпилептоидный);

Эти люди отличаются жестокостью во взглядах, резкими агрессивными выпадами и быстрой реактивностью. Реакции возбудимых личностей импульсивны. Если что-нибудь им не нравится, они не ищут возможности примириться, им чужда терпимость. Напротив, и в мимике, и в словах они дают волю раздражению, открыто заявляют о своих требованиях или со злостью удаляются.

4) застревающий.

Здесь особо выражена тяга к справедливости и вынашиванию плана мести, злопамятность. Развитие фанатизма у человека такого типа наиболее опасно, поскольку он может представлять угрозу для окружающих.

В современных условиях проблема религиозного фанатизма приобрела особую актуальность. Несмотря на то, что для современного общества характерен относительно высокий уровень образованности населения, а религия давно не является господствующим социальным институтом, религиозный фанатизм продолжает функционировать.

Молодежь как демографическая группа общества находится в числе наиболее уязвимых для распространения экстремизма. С экстремисткой деятельностью необходимо бороться. Для этого необходимо изучать сущность и формы этого явления. Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие. Основные мировые религии, такие как христианство, буддизм, ислам, основаны на терпимости и человеколюбии, не являются агрессивными по своей сути, не призывают напрямую к вражде к инаковерующим.

Однако есть религиозные течения, которые прямо оправдывают насилие и жестокость. Наибольшую опасность национальной безопасности Республики Казахстан, несут организации, принадлежащие к направлениям исламского радикального фундаментализма и новым религиозным движениям деструктивного характера. В последнее десятилетие понятие "религиозный экстремизм" употребляется все шире, и под ним понимается антигуманная деятельность, исходящая от такой религии, которая пропагандирует насилие. Однако этот термин концептуально противоречив: религия, сама по себе, как социокультурное явление, по своей сути не может нести агрессию, а если несет, то это уже не религия, а некое экстремистское течение и религией называться не может.

Счастливые, гармоничные люди видят мир удивительно многообразным. Каждый день несет в себе что-то новое и под влиянием этого нового формируется и видоизменяется мировоззрение людей. А вот для фанатика многообразия мира не существует. Он бескомпромиссно воюет со всем, что выходит за рамки выбранной им истины. Принцип "кто не со мной, тот против меня" – основополагающее правило жизни.Религиозный фанатизм – это болезнь, несущая огорчение и бедствие через заблуждение, помешательство, неспособность слышать и понимать других. А заражаются этой болезнью через страсти и пристрастия человеческие, в той или иной степени развитые в каждом человеке.

Общественно-опасная деятельность экстремистских религиозных организаций, политический экстремизм, должны встретить активное противодействие институтов государства и гражданского общества. Должна вестись постоянная разъяснительная, профилактическая работа по предупреждению экстремистских проявлений во всех сферах политической и религиозной жизни общества. Только при целенаправленной, постоянной работе по профилактике и противодействию религиозному экстремизму и фундаментализму возможна безопасность и населения и государства от экстремистских и террористических преступлений.

Все дело в нас, и начинать нужно только с себя, но не с ограждения от других, - подытожил он.

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