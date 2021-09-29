Опубликована статистика смертности от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане 

За стуки скончались от коронавируса 42 человека, от пневмонии - 10.

В Казахстане за сутки скончались от коронавируса 42 человека, от пневмонии - 10, сообщает zakon.kz.

На 29 сентября лечение от COVID-19 продолжают получать 61 490 человек (52 971+ и 8519 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 368 пациентов, на амбулаторном уровне - 51 122.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 848 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 207, на аппарате ИВЛ - 126, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

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