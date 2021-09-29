Денежная база в августе незначительно уменьшилась

Денежная масса за август 2021 года также уменьшилась на 0,6%.

Валовые международные резервы Национального банка за август 2021 года, по предварительным данным, увеличились на 5,2% и составили 36,8 млрд долларов США (с начала года – на 3,3%), сообщает zakon.kz.

Увеличение резервов произошло за счет роста активов в свободно конвертируемой валюте на фоне поступления специальных прав заимствований (SDR) от Международного валютного фонда, а также за счет роста портфеля золота, - пояснили в Нацбанке.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (56,9 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец августа 2021 года составили 93,7 млрд долларов США.

При этом денежная база в августе 2021 года незначительно уменьшилась и составила 10 298,2 млрд тенге (с начала года расширение на 5,3%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, расширилась на 3%, до 6 300,2 млрд тенге (с начала года – на 23,8%).

Денежная масса за август 2021 года уменьшилась на 0,6% и составила 28 056,2 млрд тенге (с начала года рост на 12,6%), наличные деньги в обращении уменьшились на 0,7%, до 3 014,5 млрд тенге (с начала года рост на 6,6%).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!