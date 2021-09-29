Нигматулин провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана 

Нурлан Нигматулин и Сагиба Гафарова обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел переговоры со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, находящейся в Казахстане с первым официальным визитом, сообщает zakon.kz.

На встрече в Мажилисе Нурлан Нигматулин и Сагиба Гафарова обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества, отметив при этом большие возможности для законодательной поддержки договоренностей глав Казахстана и Азербайджана, а также для развития всестороннего взаимодействия двух стран.

Председатель Мажилиса подчеркнул особый вклад Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева в создание прочного фундамента для укрепления отношений с Азербайджаном в духе стратегического партнерства и дружбы между братскими народами. По словам Нурлана Нигматулина, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев придает важное значение углублению сотрудничества с Баку.

Наши братские страны связывает то, что они принадлежат к тюркскому миру, связывает общая культура, общие традиции, общая прошлая история, - отметила в свою очередь председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова.

Говоря о 30-летии Независимости, которое отмечают в этом году Казахстан и Азербайджан, Сагиба Гафарова подчеркнула историческую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Азербайджана Гейдара Алиева в сплочении двух народов и возрождении стран.

Нурлан Нигматулин и Сагиба Гафарова высказались за активизацию совместной работы групп по сотрудничеству, профильных комитетов, обмен законодательным опытом. Речь шла и о взаимодействии казахстанских и азербайджанских депутатов в рамках международных парламентских организаций.

Собеседники также обменялись мнениями об итогах Х пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, которое прошло накануне в Туркестане, и выразили уверенность, что принятые на заседании решения будут способствовать укреплению как межпарламентского диалога, так и развитию всестороннего сотрудничества между тюркскими странами.

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