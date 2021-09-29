Дома престарелых и интернаты для инвалидов оборудуют камерами видеонаблюдения

По заявлению близких родственников предоставляется доступ к просмотру видеонаблюдения.

Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК от 22 сентября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги, сообщает zakon.kz.

Так, появился пункт о том, что для обеспечения безопасности организации стационарного типа обеспечиваются системой видеонаблюдения.

Системой видеонаблюдения оборудуются:

периметр территории, прилегающий к организации;

главные и запасные входы.

помещения (места) и кабинеты общего пользования.

Как отмечается, по заявлению близких родственников предоставляется доступ к просмотру видеонаблюдения.

Кроме того, говорится, что в организациях стационарного типа обеспечивается:

создание для получателей услуг наиболее адекватных по возрасту и состоянию здоровья условии жизнедеятельности, приближенных к домашним;

подготовка получателей услуг к возможности самостоятельному и независимому проживанию вне организации стационарного типа;

улучшение условий проживания получателей услуг, обеспечение условий для приема посетителей;

создание условий для доступа в интернет получателей услуг;

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей получателей услуг;

информирование получателей услуг и членов их семей об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка организации стационарного типа;

исполнение возложенных на администрацию организации стационарного типа функций опекунов и попечителей в отношении получателей услуг, нуждающихся в опеке или попечительстве;

содержание здания в соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям к безопасности, в том числе пожарной безопасности;

современное техническое оснащение;

оборудование здания организации стационарного типа специальными приспособлениями с целью удобства проживания, обеспечения беспрепятственного доступа к нему, передвижения внутри помещения и на прилегающей к зданию территории в соответствии со строительными нормами и правилами.

Также теперь специальные социальные услуги на дому предоставляются в дневное время суток предоставляется престарелым лицам, достигшим пенсионного возраста, не способным самостоятельно себя обслуживать и нуждающимся по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг в условиях ухода на дому, не имеющим трудоспособных совершеннолетних детей, (супруга), обязанных в соответствии с Кодексом содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, супруга и заботиться о них, или имеющим трудоспособных совершеннолетних детей, супруга, которые по объективным причинам не обеспечивают им постоянную помощь и уход (имеют инвалидность первой, второй группы, онкологические, психические заболевания, находятся в местах лишения свободы, состоят на учете в центре психического здоровья, или выехали на постоянное местожительство за пределы страны или проживают в другом населенном пункте, дополнительно для супруга - нахождение в преклонном возрасте), а также в случае наличия внутрисемейного конфликта.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2021 года.

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