Когда в Казахстане вводится дактилоскопическая регистрация

Ранее соответствующий закон подписал глава государства.

МВД РК подготовило проект приказа, которым приостанавливается действие Правил сбора и обработки дактилоскопической информации у граждан Республики Казахстан, претендующих на получение паспорта гражданина РК за границей, иностранцев и лиц без гражданства при получении виз РК, сообщает zakon.kz.

Приостановить до 1 января 2023 года действие приказа Министра иностранных дел Республики Казахстан от 28 февраля 2018 года "Об утверждении Правил сбора и обработки дактилоскопической информации у граждан Республики Казахстан, претендующих на получение паспорта гражданина Республики Казахстан за границей, иностранцев и лиц без гражданства при получении виз Республики Казахстан", - говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября.

29 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел", который, в частности, предусматривает перенос сроков дактилоскопической регистрации.

Приостановить срок введения в действие дактилоскопической регистрации до 1 января 2023 года в связи с отсутствием соответствующего финансирования, - говорит одна из поправок.

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Напомним, 30 декабря 2016 года был принят закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", который должен был вступить в силу с 1 января 2021 года. Однако МВД совместно с заинтересованными государственными органами внесло предложения о переносе сроков введения отдельных норм законов в части дактилоскопической регистрации с 1 января 2023 года.

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