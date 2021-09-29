За годы независимости Казахстан стал транспортным хабом в ЦА - Атамкулов

Железнодорожная отрасль обеспечивала и продолжает выполнять важные государственные задачи по осуществлению пассажирских и грузовых перевозок.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов отметил, что за годы независимости в Казахстане было построено более 2 тыс. км новых железнодорожных участков, ускоренными темпами продолжают строиться транспортно-логистические центры, новые привлекательные маршруты для отечественных и зарубежных грузоотправителей, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, железнодорожная отрасль обеспечивала и продолжает выполнять важные государственные задачи по осуществлению пассажирских и грузовых перевозок не только на территории страны, но и за ее пределами.

Растет спрос на инфраструктуру трансказахстанских коридоров, которые за годы независимости стали региональным важным сегментом связи востока и запада. А за последние 10 лет объем перевозок на маршруте Китай - Европа - Китай увеличился в десятикратном размере. Тем самым Казахстан закрепил свою позицию как регионального транспортного хаба, - сказал Бейбут Атамкулов на международной научно-практической конференции "Транспортный потенциал Казахстана: истоки и перспективы".

По его словам, особое внимание в стране уделяется контейнеризации перевозок, объемы которых в транзитном сообщении превысят 1 млн двадцатифутового эквивалента уже в текущем году. Также успешно функционируют заводы по производству локомотивов, грузовых пассажирских вагонов, рельсов и балок.

Вышесказанные достижения, модернизация инфраструктуры и технической базы, повышение качества услуг и эффективность использования транзитных возможностей, безусловно, являются заслугой в том числе нашего уважаемого ветерана отрасли Ныгметжана Исингарина. Вы стояли у истоков возрождения железной дороги суверенного Казахстана, под вашим руководством в короткие сроки на транспортной карте страны появились новые железные дороги на Китай и Персидский залив. В этот прекрасный день позвольте искренне поблагодарить за профессионализм, ответственность и благородный труд, - заключил министр.

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