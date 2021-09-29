Третий день тушат пожар в Аксайском ущелье Алматинской области

В ликвидации на сегодняшний день задействовано 38 человек и 8 единиц техники.

В Аксайском ущелье Алматинской области третий день тушат пожар, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 08:00 29 сентября на одном участке на территории ГНПП "Иле-Алатау" в Аксайском ущелье Карасайского района Алматинской области имеется небольшое тление и задымление торфяной постилки. Вокруг данного участка произведена прокопка и опашка, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

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На месте возгорания работают силы и средства Аксайского лесного хозяйства, Казавиалесоохраны и ДЧС Алматинской области. Вертолетом АО "Казавиаспас" МЧС РК осуществляются облет и сброс воды.

В ликвидации на сегодняшний день задействовано 38 человек и 8 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населенный пункт – село Кыргаулды – находится в отдаленности в 12 км и садоводческое общество "Радуга" – в 8 км.

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С 26 сентября на территории ГНПП "Иле-Алатау" в Аксайском ущелье Карасайского района Алматинской области, в 8 км от дачного общества "Радуга", в труднодоступной горной местности на высоте 2000 метров происходит тление лесной хвойной подстилки и горение сухой травы, частично деревьев на предварительной площади 5 га.

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