Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства дронами

Они заявили, что американские беспилотники вторглись в воздушное пространство Афганистана.

Движение "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) обвинило Соединенные Штаты в нарушении воздушного пространства Афганистана беспилотниками, передает zakon.kz.

В распространенном талибами заявлении содержится призыв "ко всем странам, особенно Соединенным Штатам, относиться к Афганистану в свете международных прав, законов и обязательств и с учетом взаимного уважения и обязательств, чтобы предотвратить любые негативные последствия".

Недавно мы видели, как Соединенные Штаты нарушают все международные права, законы и обязательства перед Исламским Эмиратом, когда в священное воздушное пространство Афганистана вторгаются беспилотники США. Эти нарушения необходимо исправить и предотвратить, – цитирует Sputnik заявление.

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Данные об обстоятельствах нарушения воздушного пространства Афганистана со стороны США в заявлении не приводятся.

Ситуация в Афганистане обострилась в июне в условиях вывода американских войск. К середине августа на этом фоне талибы захватили все крупные города и погранпереходы.Одновременно боевики дали гарантии, что не намерены вторгаться в сопредельные государства, в частности, постсоветские республики в Центральной Азии.После этого в Афганистане учредили переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Ахмадом Джалали.

В связи с этим Ашраф Гани сложил с себя полномочия главы государства и покинул республику.

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