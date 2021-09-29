Что будет с ценами на жилье весной в Казахстане 

Казахстан на 60% обеспечивает внутренний рынок строительными материалами.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев считает, что прогнозы по росту цен на жилье необоснованны, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане прогнозируют рост цен на недвижимость. Говорят, что уже к весне стоимость квартир может подскочить на 30%. Такие изменения специалисты связывают с ростом цен на стройматериалы. Насколько это реальный прогноз, есть ли предпосылки к удорожанию квартир? – спросили вице-министра на брифинге в СЦК.

Он объяснил, что в начале года рост цен на жилье был связан с несколькими факторами: отложенным спросом из-за пандемии, проблемой с логистикой и доставкой грузов, снятием пенсионных накоплений.

Сейчас таких факторов не существует и не ожидается. Полагаю, что прогноз на уровне 30% необоснованный. Цены на строительные материалы на заводах стабильны. Если смотреть с середины года, то идет снижение, – отметил Марат Карабаев.

По его словам, Казахстан на 60% обеспечивает внутренний рынок строительными материалами. В страну в основном завозятся линолеум, санфаянс, обои, керамическая плитка. Но и по этим материалам есть проекты, которые в ближайшие два года позволят обеспечить внутренний рынок отечественными товарами.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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