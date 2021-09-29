Верхом на коне и Gelendvagen Бердымухамедов отпраздновал 30-летие независимости страны

Президенту коня подарили соратники "в знак глубокой, искренней благодарности за неустанный труд во имя процветания Отчизны, счастья и благополучия народа".

В Туркменистане отметили 30-летие независимости страны, сообщает zakon.kz.

Праздник в стране начался с возложения цветов к Монументу независимости.

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Затем, как отмечает издание "Хроники Туркменистана", у новой трибуны начался парад.

В отличие от предыдущих лет, Бердымухамедов подъехал к трибуне и принял рапорт секретаря Госсовета безопасности на переоборудованном для этого случая белом Gelendvagen. Во время парада было продемонстрировано вооружение различных родов войск и военная техника, - отмечено в сообщении.

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После парада на площадь вывели ахалтекинца в ювелирном убранстве.

Конь 2018 года рождения назван в честь независимости Гарашсыз (Независимый). Президенту его подарили соратники "в знак глубокой, искренней благодарности за неустанный труд во имя процветания Отчизны, счастья и благополучия народа".

Гурбангулы Бердымухамедов спустился с трибуны, оседлал коня и под аплодисменты собравшихся сделал круг почета.

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Торжества завершила песня, "посвященная эпохе могущества и счастья, великому Аркадагу и Туркменистану". После нее в небе над площадью состоялось шоу дронов и праздничный фейерверк.

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До 2018 года День независимости Туркменистана отмечался 27 октября, однако в 2017 году, после заседания Совета старейшин праздник по неназванной причине решили перенести на месяц раньше.

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