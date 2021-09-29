Карантин ослабляют в Мангистауской области

Разрешается работа всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности.

Главный государственный санитарный врач региона подписал 29 сентября постановление "О послаблении ограничительных карантинных мер на территории Мангистауской области", сообщает zakon.kz.

В частности, разрешается работа всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq:

в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте Ashyq, – до 00:00 часов, лидерам проекта Ashyq – до 2-х часов;

в выходные дни – до 00:00 часов, лидерам проекта Ashyq – до 2:00, при условии наличия безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Как отмечается, требования к наличию "зеленого статуса" и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

Также разрешается деятельность в соответствии с Критериями деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии безопасного "зеленого" статуса согласно приложению 3 к настоящему постановлению, без ограничения по режиму работы при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Вместе с тем предписано принимать меры административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта Ashyq в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер.

Как отмечается, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой".

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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