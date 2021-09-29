Настольный теннис: сборные Казахстана прошли в основную стадию чемпионата Азии

Это позволило спортсменам пройти в основную сетку турнира.

В Катаре стартовало азиатское первенство по настольному теннису, передает zakon.kz.

Обе казахстанские дружины удачно прошли отборочные игры. Мужская команда в своей группе стартовый матч с Ираком завершила всухую – 3:0, сообщает olympic.kz. Затем обыграли спортсменов из Мальдивских островов со счетом 3:1. И в заключительной встрече с Иорданией тоже не было проблем – 3:0.

Успех парней повторили девушки. Казахстанские теннисистки были сильнее представительниц Бангладеша и Шри-Ланки. Оба матча закончились со счетом 3:0.

Данный успех позволил казахстанским мастерам малой ракетки пройти в основную сетку турнира.

Куандык Шынасилов

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