Смерть тяжелоатлета Линдера: тренер сборной отстранен от должности

Решение приняла комиссия.

От должности отстранен старший тренер мужской сборной по тяжелой атлетике Казахстана, сообщает zakon.kz.

В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова с 28 сентября 2021 года до выяснения обстоятельств и вынесения соответствующего заключения независимой комиссией по служебному расследованию, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской федерации тяжелой атлетики.

Федерация инициировала создание комиссии после обвинений бывшими атлетами сборной тренерского штаба НСК РК.

Обвинения последовали после самоубийства Альберта Линдера.

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Казахстанский тяжелоатлет умер ночью 17 сентября. Ему было 25 лет.

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В полиции Алматинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 (доведение до самоубийства. - Прим. ред.) УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза. пресс-служба ДП Алматинской области

Позднее тяжелоатлет Илья Ильин высказался о смерти Альберта Линдера. Он заявил, что у спортсменов есть и физические, и психологические травмы.

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