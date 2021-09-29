Смерть тяжелоатлета Линдера: тренер сборной отстранен от должности

Приложение zakon.kz
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Решение приняла комиссия.
От должности отстранен старший тренер мужской сборной по тяжелой атлетике Казахстана, сообщает zakon.kz.
В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова с 28 сентября 2021 года до выяснения обстоятельств и вынесения соответствующего заключения независимой комиссией по служебному расследованию, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской федерации тяжелой атлетики.
Федерация инициировала создание комиссии после обвинений бывшими атлетами сборной тренерского штаба НСК РК.
Обвинения последовали после самоубийства Альберта Линдера.
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Казахстанский тяжелоатлет умер ночью 17 сентября. Ему было 25 лет.
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В полиции Алматинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 105 (доведение до самоубийства. - Прим. ред.) УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза. пресс-служба ДП Алматинской области
Позднее тяжелоатлет Илья Ильин высказался о смерти Альберта Линдера. Он заявил, что у спортсменов есть и физические, и психологические травмы.
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