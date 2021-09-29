В Костанайской области наградили лучших педагогов страны

Каждый из победителей награжден сертификатом на 1000 МРП.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поздравил учителей с профессиональным праздником. Гостями Костанайской области стали победители республиканского конкурса "Лучший педагог-2021", руководители управлений образования всех регионов страны, передает zakon.kz.

Республиканский конкурс "Лучший педагог" помогает выявить талантливых и креативных педагогов школ и колледжей страны, создавших свою систему работы, чьи ученики стабильно становятся призерами научных состязаний.

Министр в своем поздравлении отметил значимость профессии учителя и важности реализации закона "О статусе педагога" для будущего страны.

Победителем конкурса стал преподаватель специальных дисциплин кафедры иностранных языков Костанайского педагогического колледжа Букенбаев Адильжан Нурланович. Он набрал самый высокий балл.

Каждый из победителей награжден сертификатом на 1000 МРП.

Традиционно в День учителя поздравляют педагогов, достигших высоких результатов педагогического мастерства.

Медалями "Еңбек ардагері", нагрудными знаками "Ы. Алтынсарин" и "Почетный работник образования РК" отмечены заслуги 10 педагогов, также награждены ветераны педагогического труда.

Поздравил учителей и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, подчеркнув, что "педагог является главной фигурой системы образования в казахстанском и международном пространстве", и вручил грамоты 20 педагогам.

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