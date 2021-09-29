Двое граждан Германии попытались ввезти в Казахстан патроны 

Они заплатят административный штраф.

Двое граждан Германии были задержаны в аэропорту Алматы, сообщает zakon.kz.

28 сентября транспортными полицейскими были задержаны два гражданина Германии, прилетевшие в Казахстан авиарейсом сообщением "Алматы-Франкфурт". При досмотре у них были обнаружены патроны калибра 30-06 мм и 300 мм, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 484 ч. 1 КоАП РК. Они заплатят административный штраф в размере 10 МРП каждый (29 170 тенге).

В тот же день также был задержан житель Алматинской области, который пытался с электрошокером зайти на борт воздушного судна, летевшего в Нур-Султан.

По данному факту составлен административный протокол по ст. 482 ч. 1 КоАП РК (Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия).В настоящее время по изъятому предмету назначена судебно-электротехническая экспертиза.

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