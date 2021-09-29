Сапарбаев: В Байзакском районе полностью восстановлены 127 объектов

Работы планируется завершить до 30 октября.

Бердибек Сапарбаев рассказал о работе по восстановлению объектов в селах Байзакского района.

Всего пострадало 176 объектов недвижимости, в том числе 159 жилых домов, 12 коммерческих объектов, четыре социальных объекта, один объект транспортной инфраструктуры (дорога). Из общего числа значительно пострадали 35 домов и 12 коммерческих объектов. По 48 объектам выданы заключения. На сегодняшний день на восстановительные работы было привлечено 12 подрядных организаций, задействовано 22 единицы техники и 187 рабочих. Полностью восстановлены 124 дома и три социальных объекта, которые пострадали незначительно.

Вопросы по оказанию помощи пострадавшим находятся на личном контроле главы государства, – отметил Сапарбаев.

По поручению правительственной комиссии для обследования и восстановления объектов местными исполнительными органами сформированы 5 рабочих групп, в состав которых вошли работники управления строительства, КазНИИССА, проектных организаций и сотрудники ЧС.

Разработана проектно-сметная документация на строительство нового здания на 150 мест школы №5 села Жибек Жолы, которая до этого находилась в сейсмоопасном состоянии, будет введена в эксплуатацию в январе 2022 года.

В целом, за счет спонсорской поддержки восстановлены 127 объектов на общую сумму 150 миллионов тенге. Для восстановления значительно пострадавших объектов из резерва правительства выделено 1,2 миллиарда тенге. Восстановительные работы планируется завершить до 30 октября текущего года, – заключил Бердибек Сапарбаев.

Также за счет средств, поступивших от спонсоров в Фонд "Сенім байзақ", будут восстановлены хозяйственные постройки и дороги.

Кроме того, 87 военнослужащим, получившим увечья, сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры из резерва акима области выделяется материальная помощь в размере 100 МРП, или 291,7 тыс. тенге на общую сумму 25,4 млн тенге.

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