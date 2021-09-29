30 сентября в Алматы зазвучат сирены

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В департаменте просят жителей и гостей города сохранять спокойствие.
30 сентября 2021 года в 12:55 департамент по ЧС проведет техническую проверку готовности системы оповещения, передает zakon.kz.
Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения. Просим жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие, – говорится в сообщении ДЧС города.
В департаменте просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и напоминают о правилах поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Если сигнал застал граждан дома, нужно:
Если сигнал застал Вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением, – добавили в ведомстве.
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