Дождь и холодно – прогноз погоды в Алматы на три дня 

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Прогноз погоды в Алматы на 30 сентября - 2 октября.
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 30 сентября - 2 октября, сообщает zakon.kz.
30 сентября переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 тепла.1 октября переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 13-15 тепла.2 октября облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 9-11 тепла.
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