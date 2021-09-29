Президенту рассказали о планах по строительству четырех городов-спутников 

В настоящее время подготовлен мастер-план, разработана дорожная карта по реализации проекта.

Глава государства принял генерального директора группы Surbana Jurong Вонг Хеанг Файна, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду. Основным предметом беседы Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором сингапурской компании Surbana Jurong Вонг Хеанг Файном стали перспективы реализации инвестиционного проекта развития Алматинской агломерации.

Президент был проинформирован о планах компании по строительству в партнерстве с отечественными инвесторами четырех новых городов-спутников "G4 City" в Алматинской области. В настоящее время подготовлен мастер-план, разработана дорожная карта по реализации проекта, предусматривающая разработку градостроительных документов, формирование инженерной и социальной инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата.

Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическую важность укрепления инвестиционного сотрудничества с Сингапуром, а также заверил иностранных партнеров в поддержке проекта со стороны государства.

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